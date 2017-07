Creativteam: Zwei neue Mitglieder

Mit Moll Konzept, Senden, und Rathert Creativ, Hamburg, hat das Creativteam seit Juni 2017 zwei neue Mitglieder. Der Zusammenschluss von bislang neun Werbeartikelhändlern in Deutschland verfügt damit ab sofort über elf Mitglieder.

Das von den Brüdern Florian und Daniel Moll geführte junge Unternehmen Moll Konzept hat sich auf den Fullservice-Werbeartikelvertrieb spezialisiert und bietet mit der Dienstleistung „Vierer Konzept“ die perfekte Ergänzung in den Sparten Messe, Druck und Logistik.

Mit einer mehr als 40-jährigen Tradition am Markt bringen die Hanseaten von Rathert Creativ eine ordentliche „Brise“ Know-how mit ein. „Neben einer Vielzahl von Fremdsprachen im 13-köpfigen Team und dem gebietserweiternden Standort am Hamburger Hafen, profitieren alle Mitglieder von dem offenen und konstruktiven Austausch“, so Daniel Lontke, Geschäftsführer von Rathert Creativ.

„Wir freuen uns sehr auf die neuen Kollegen“, resümiert Steffen Uschmann, Creativ Werbemittel GmbH, der durch die Gespräche des außerordentlichen Meetings in Kassel führte. Die Werbeartikelgruppe Creativteam steht für Innovation, Kreativität, Kompetenz, Schnelligkeit und Flexibilität. Gemeinsam besuchen die Mitglieder Fachmessen in Europa und Fernost, bündeln Einkaufskapazitäten und tauschen sich regelmäßig über Neuheiten auf dem Werbeartikelmarkt aus.

www.creativ-team.de

www.mollkonzept.de

www.rathert-creativ.de