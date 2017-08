Jubiläum: 25 Jahre MP-Werbung24

In diesem Jahr feiert MP-Werbung 24, Lautzenbrücken, sein 25-jähriges Bestehen. Unter dem Leitsatz „Individuell, kompetent und fair“ entwickelt das 1992 von Mirko Pogacar gegründete Unternehmen individuelle Werbekonzepte und erstellt Internetauftritte für Industrie, Handel und Gewerbe. Die Westerwälder liefern sämtliche Komponenten, die Unternehmen zur einheitlichen Außendarstellung benötigen – von Bannern, Postern und Schildern für die Außenwerbung über Geschäftspapiere, Flyer und Visitenkarten bis hin zu Textilien und haptischen Werbeträgern. Abgerundet wird das Dienstleistungsspektrum durch die Erstellung von Websites, Shopsystemen, Newslettern und Online-Werbeformaten.

Hohe Qualität und maximale Flexibilität gewährleistet MP-Werbung 24 mit einem eigenen Maschinenpark. Am Firmensitz in Lautzenbrücken werden Drucksachen aller Art gestaltet und produziert sowie Werbeartikel und Textilien per Digital-, Direktdruck oder Stick veredelt. Neu im Portfolio ist ein 3D-Drucker zur Fertigung von Mustern und Kleinserien. Für Beratungsgespräche und zur Präsentation von Neuheiten steht Interessierten ein großzügiger Showroom zur Verfügung. Zum Kundenstamm des Werbeartikelspezialisten zählen sowohl regionale Kunden aus dem Westerwald als auch überregionale Großkunden.

www.mp-werbung24.de