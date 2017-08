werbemittelmesse münchen: Einige Änderungen

Aufgrund umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen zieht sich die Active Promotion GmbH, Herzogenaurach, aus dem Trägerkreis der werbemittelmesse münchen (wmm) zurück. „Unser volles Engagement liegt derzeit in der Restrukturierung und Optimierung der gewachsenen Geschäftsprozesse. Nach Abschluss dieser Maßnahmen können wir sicher gestärkt die nächsten 25 Jahre unserer Firmengeschichte beginnen“, begründet Alexandra Rudkowsky, Geschäftsführerin bei Active Promotion, den Schritt. Weiterhin zu den Trägern der zweitägigen Fachveranstaltung für haptische Werbung zählen admixx (Ottobrunn), CD Werbemittel (Germering), Eidex (Baierbrunn) und die Hagemanngruppe (Eichenau).

Zudem zieht die von Promo Event, Eichenau, organisierte Messe zur neuen Ausgabe am 24. und 25. Januar 2018 nach 19 Jahren von der Halle 3 in die Halle 4 des M,O,C, München um. Dies ermögliche nach Veranstalterangaben etwas mehr Spielraum für die Zukunft, da man mehr Ausstellungsfläche planen könne und das zum Event gehörende Vortragsforum näher liege. Für 2018 konnte Walter Kohl, Sohn des Alt-Bundeskanzlers Helmut Kohl, als Referent gewonnen werden. Ebenfalls als Redner bestätigt sind Marc Gassert, Prof. Dr. Stefan Gröner und Frieder Gamm mit Vortragsthemen wie „Alles ist schwer, bevor es leicht wird“, „Kommunikation in den Zeiten von Snapchat, Instagram & Co. – Wie man heute junge Zielgruppen erreicht“ und „Erfolgreich durchsetzen – Verona Feldbusch gegen Alice Schwarzer“. Das hochkarätige Vortragsforum zählt seit Jahren zu den Highlights der wmm. Abgerundet wird das Rahmenprogramm durch zwei Aktionsstände, die in die Themen Duftmarketing und digitale Zukunft für Werbetreibende einführen.

www.werbemittelmesse-muenchen.de