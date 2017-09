PF Concept Deutschland verstärkt Außendienst

PF Concept Deutschland, Emmerich, hat sein Außendienstteam um zwei neue Mitarbeiter erweitert: Seit dem 1. September 2017 ist Verena Terhalle für das Vertriebsgebiet West zuständig, André Rothenburg zeichnet für das Vertriebsgebiet Nord verantwortlich. Beide kommen von Lensen Toppoint.

Rothenburg verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche. Seine ersten Erfahrungen im Markt für haptische Werbung sammelte er ab 2002 bei Antalis Promotional Products (heute Norwood Promotional Products), wo er zehn Jahre lang Großkunden und Händler betreute. Es folgten berufliche Stationen bei Mid Ocean Germany und Senz Umbrellas. Die vergangenen drei Jahre war Rothenburg für Toppoint in den Postleitzahlengebieten 1, 2 und 3 sowie für Key Accounts in den Bereichen 0, 4 und 6 aktiv. Mit seinem Know-how ist der 49-Jährige v.a. für das kürzlich um zahlreiche Modelle ausgebaute Schirmportfolio von PF Concept ein versierter Experte.

Terhalle, 40, war über zehn Jahre bei Toppoint, wo sie zuletzt Händler im Postleitzahlengebiet 4 und 5 beriet und betreute. Davor arbeitete sie von 2006 bis 2010 als Office Managerin für Toppoint und ist daher mit den Abläufen und Strukturen eines Werbeartikellieferanten sowie den Bedürfnissen der Händler bestens vertraut. Vor ihrem Wechsel in die Werbeartikelbranche sammelte sie zudem weitreichende Erfahrungen auf Unternehmensseite, u.a. als stellvertretende Filialleiterin einer Autovermietung in Düsseldorf, als Assistentin der Geschäftsleitung bei Dobar Trading und als Marketingassistentin im Eventmanagement.

