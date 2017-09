Pustefix: Konsolidierung der Geschäftsbereiche

Im August 2017 wurden die Unternehmen Hein Event GmbH und Dr. Rolf Hein GmbH, beide Tübingen, zusammengeführt. Gleichzeitig mit der Konsolidierung erfolgte eine Namensänderung in Pustefix GmbH.

Die Dr. Rolf Hein GmbH war für die Fertigung der Pustefix Seifenblasen-Spiele und den weltweiten Vertrieb an Handelskunden zuständig. Dabei werden unter der Marke Pustefix Seifenblasen in der Serienausführung für den Spielwarenhandel und unter der Marke Success in individueller Aufmachung als Werbeträger für den Werbeartikelhandel angeboten. Die Hein Event GmbH betreute End- und Sonderkunden wie z.B. Science Center, Museums-Shops, Klinik-Clowns, Seifenblasenkünstler und Therapieeinrichtungen. Neben den Seifenblasen-Spielen umfasst das Sortiment Pustefix-Fanartikel, darunter T-Shirts, Faschingskostüme und Taschen.