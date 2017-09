Schneider übernimmt Auszubildende

Schneider Schreibgeräte, Schramberg, gratuliert vier Auszubildenden zum erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre: den frischgebackenen Industriekauffrauen Melisa Selbes und Raffaela Hahn sowie dem Informatikkaufmann Markus Moosmann und dem Mechatroniker Christoph Lutz.

Ihren beruflichen Werdegang setzen Selbes, Hahn und Moosmann bei Schneider fort. So arbeitet Hahn fortan im Einkauf, wo sie für die Zollabwicklung zuständig ist. Selbes bleibt in der Buchhaltung und wird zukünftig v.a. Aufgaben in der Stammdatenverwaltung erledigen. Auch Moosmann wurde direkt in der IT-Abteilung übernommen. Lutz hat das Unternehmen verlassen und widmet sich nach seiner Ausbildung einem Vollzeitstudium im Bereich Mechatronik.

www.schneiderpen.de