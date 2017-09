BAPP Networking Day: Netzwerke & Novitäten

Am 31. August 2017 war es wieder so weit: Der belgische Branchenverband BAPP (Belgian Association of Promotional Products) lud zum alljährlichen Networking Day, der in diesem Jahr erstmalig in der Eventlocation „San Marco Village“ in Schelle, einem südlichen Vorort von Antwerpen, ausgetragen wurde. Das Organisatorenteam rund um BAPP-Geschäftsführer Erich Cormann (B.W.S.) hatte die großzügige, im venezianischen Stil gestaltete Halle ausgewählt, um den 60 Ausstellern Platz für die Präsentation ihres Produktportfolios zu bieten. „Das Event dient als Plattform für den Austausch von Werbeartikelhändlern und -lieferanten, wird aber immer stärker auch als Novitätenschau genutzt. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und größere, aufwendigere Standaufbauten zu ermöglichen, haben wir uns für die neue Location entschieden“, konstatiert Cormann.

175 Besucher (2016: 160) aus 75 belgischen Unternehmen, darunter auch Nicht-BAPP-Mitglieder, nutzten die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und die Neuheiten der aus den Beneluxstaaten stammenden, aber auch internationalen Aussteller kennenzulernen. Ein abwechslungsreiches Buffet sowie ein Get-together am Abend rundeten das beliebte Branchentreffen ab.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 366 (20. September 2017).

// Claudia Pfeifer

www.bapp.be