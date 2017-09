Viel Andrang auf Moll-Messe

Mittlerweile ist es schon Tradition: Mit der Werbemittel-Messe Münster eröffnet die Sendener Moll-Gruppe seit 2010 nicht nur das eigene Jahresendgeschäft, sondern gleichzeitig auch die Weihnachtsmarktsaison in Münster. Bei der unter der Federführung der Moll-Tochter WER GmbH durchgeführten Veranstaltung kam auch bei der diesjährigen Auflage am 6. September 2017 schnell Weihnachtsstimmung auf. Erneut war die Friedenskapelle Schauplatz der Veranstaltung: 32 Lieferantenpartner – überwiegend Stammlieferanten, die seit mehreren Jahren in Münster ausstellen – hatten im Innenraum ihre Stände aufgebaut. Im Vorhof sorgten Bratwurst- und Glühweinbuden für typisches Weihnachtsmarktflair.

Insbesondere in den ersten beiden Stunden herrschte reger Andrang. Insgesamt zählten die Organisatoren nach eigenen Angaben mehr als 350 Besucher, darunter viele Stammgäste, aber auch – so WER-Geschäftsführer Alex Heinecke – „unheimlich viele Neukunden“.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 366 (20. September 2017).

// Mischa Delbrouck

www.moll-gruppe.com

Fotos: Mischa Delbrouck, © WA Media