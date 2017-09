cameo Laser: Schnuppertag im November

Schnuppern, Staunen, Ausprobieren – so lautet das Motto des kostenlosen, unverbindlichen cameo Laser-Schnuppertags, der am 7. November von 10.00 bis 17.00 Uhr im cameo Kompetenz-Zentrum Süd/West in Weingarten stattfindet. Interessierte können die Lasertechnik dabei live erleben und selbst testen. Wer möchte, lernt die Anwendungsmöglichkeiten an eigenen, mitgebrachten Materialien kennen oder nutzt Werkstücke von cameo Laser.

Anregungen für Laseranwendungen runden den praxisorientierten Schnuppertag der cameo Laser Franz Hagemann GmbH mit Hauptsitz in Stuhr ab. Die Besucher erhalten zudem den kostenlosen cameo-Starterguide – einen Leitfaden zur Gründung eines eigenen Lasergravur-Unternehmens. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

www.cameo-laser.de