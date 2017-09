Kneiko Info Day: Feste Tradition in Traun

Am 21. September 2017 ging im oberösterreichischen Traun der siebte Kneiko Info Day über die Bühne. 30 Aussteller aus neun europäischen Ländern hatten sich zu der traditionell im Schloss Traun von Kneiko, A-Hörsching, ausgerichteten Hausmesse eingefunden und präsentierten den Gästen wie gewohnt ihre Produkte aus dem Bereich der haptischen Werbung. Knapp 300 Besucher aus 200 Unternehmen – und damit in etwa so viele wie im Vorjahr – folgten nach offiziellen Angaben der Einladung und ließen sich vor Ort von der Vielfalt der gezeigten Sortimente inspirieren.

Wie in jedem Jahr wurde die Ausstellung vom Bürgermeister der Stadt Traun, seit 2015 ist das Rudolf Scharinger, eröffnet, und wie in jedem Jahr durften sich die Gäste über eine Schnaps- bzw. Weinverkostung des mehrfach weltmeisterlich ausgezeichneten „Garagenbrenners“ Manfred Wöhrer freuen. Jeder Besucher erhielt als Gastpräsent ein Taschenmesser, das er sich vor Ort gravieren lassen konnte; außerdem konnten die Gäste am Stand des Medienpartners Bezirksrundschau Schlagzeilen machen und sich eine Titelseite mit ihrem Foto anfertigen lassen.

Die Aussteller zeigten sich zufrieden und lobten nach Veranstalterangaben v.a. das Interesse der Gäste, das sich in zahlreichen Fachgesprächen und Produktanfragen zeigte.

www.kneiko.at

Bildquelle: Kneiko Handels GmbH