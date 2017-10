Endspurt-Roadshow 2017: Alles für die heiße Phase

„13 Aussteller, sieben Standorte, unendliche Ideen“ – mit diesem Slogan warb die Endspurt-Roadshow für sich, die vom 18. bis 28. September 2017 durch Deutschland tourte und Werbeartikelhändlern die Gelegenheit gab, noch in der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts Produkte zu scouten und mit den Lieferanten Ideen zu besprechen. Auch erste Neuheiten für 2018 wurden von den Endspurt-Ausstellern präsentiert. In diesem Jahr auf Tour: BMI, Club Crawatte Crefeld, Easy Gifts, Eckenfelder, elasto, Eurostyle, Kalfany Süße Werbung, Lediberg, Macma, Mahlwerck, uma, World of Textiles und Zogi.

Die Stationen der Roadshow waren in diesem Jahr Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Wiesbaden, Nürnberg, München und Baden-Baden. 275 Personen (2016: 264 Personen bei sechs Stationen) besuchten die einzelnen Standorte: „Berlin war enttäuschend, vor allem quantitativ. Mit den anderen Tagen waren wir zufrieden“, resümiert Bernd Koch, Club Crawatte Crefeld, stellvertretend für das Orga-Team. „Trotzdem lässt sich feststellen, dass sehr viele angemeldete Kunden dann doch nicht kommen – das Angebot an Veranstaltungen ist vielleicht insgesamt zu groß, das bekommen die einzelnen Shows zu spüren.“

Dieses Jahr wurden die Einladungen für die Händler erstmals über ein zentrales System gesteuert, was die Roadshow, die es seit 2004 gibt, laut Veranstaltern nochmals professionalisiert hat. Auch die Locations waren exquisit: „Wir stellen gezielt in besonderen Hotels wie dem Waldorf Astoria in Berlin oder dem Hotel Vier Jahreszeiten aus, um den Händlern ein Wohlfühl-Ambiente zu bieten“, so Koch.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 367 (18. Oktober 2017).

// Brit München

