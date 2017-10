V.Fraas: Neuzugang im Sales Team

Fraas, Helmbrechts, heißt eine neue Mitarbeiterin willkommen. Seit Kurzem unterstützt Anja Hansl das Sales Team, u.a. im Bereich Promotion, und betreut Kunden im deutschsprachigen Raum. Hansl blickt auf 20 Jahre Berufserfahrung im Ein- und Verkauf eines Modefachgeschäfts für Damen und Herren zurück und absolvierte eine Weiterbildung zur Bekleidungsfachwirtin LDT. Zuletzt war die Textilexpertin zehn Jahre Assistentin der Geschäftsleitung in einer Mustermacherei, wo sie für die Erstellung von Musterkollektionen verantwortlich zeichnete.

Das Traditionsunternehmen V. Fraas steht seit seiner Gründung 1880 für ein hohes Maß an Kompetenz im textilen Bereich und ist weltweit an 25 Standorten vertreten. An den deutschen Standorten Helmbrechts und Wüstenselbitz verfügt der in fünfter Generation geführte Familienbetrieb über Produktionsstätten mit Weberei, Färberei, Konfektion und Logistik. Dadurch können individuelle Lösungen für textile Accessoires wie Schals, Tücher und Mützen mit hoher Flexibilität umgesetzt werden. Jährlich verlassen rund 10 Mio. Schals die Logistik, darunter zahlreiche Halstücher mit dem Label „Made in Germany“.

www.vfraas.com