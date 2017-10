50 Jahre workfashion.com

Am 27. September 2017, genau 50 Jahre nach Unternehmensgründung, feierte workfashion.com, CH-Hagendorn, seinen 50. Geburtstag. Die Feierlichkeiten fanden im Beisein 200 geladener Gäste im Bösch Hof in Hünenberg statt, wo neben einem Rückblick auf die Firmengeschichte und kulinarischen Köstlichkeiten auch musikalische Unterhaltung und akrobatische Einlagen auf dem Programm standen. Außerdem wartete der Fabrikladen in Hagedorn anlässlich des Jubiläums vom 27. bis zum 30. September mit besonderen Angeboten auf.

workfashion.com ist seit seiner Gründung als Plus Tex AG 1967 in Hagendorn ansässig und zählt zu den wichtigsten lokalen Arbeitgebern. Noch heute beschäftigt das Unternehmen, das vor Ort über eine eigene Näherei und Stickerei verfügt, viele langjährige Mitarbeiter. Ursprünglich auf die Herstellung von Regenbekleidung spezialisiert, hat sich workfashion.com seit dem Zusammenschluss mit der Fehlmann Kleiderfabrik im Jahr 2000 zu einem der führenden Fullservice-Anbieter von Corporate Fashion in der Schweiz entwickelt. Das Unternehmen ist Mitglied der Fear Wear Foundation, einer unabhängigen Organisation für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Bekleidungsfabriken, und stellt zudem mit der Erfüllung verschiedener Umwelt-Standards ökologische Verantwortung und den schonenden Umgang mit Ressourcen unter Beweis.

www.workfashion.com