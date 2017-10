marke|ding|: 2018 erstmals in Linz

Am 20. September 2018 feiert die marke|ding| in Linz Premiere. Gemeinsam mit den beiden Werbeartikelagenturen Forum Werbemittel und Wertpräsent Promotion organisiert die marke|ding| e.U. das bewährte Messeformat damit erstmals in der Landeshauptstadt Oberösterreichs. Die Fachmesse für haptische Werbung findet in den Räumlichkeiten der ehemaligen Tabakfabrik statt und richtet sich in Anlehnung an die erfolgreiche marke|ding| Wien, die am 19. April 2018 zum bereits achten Mal über die Bühne geht, ausschließlich an Werbeartikelanwender aus der Industrie. Der Termin im Herbst soll rechtzeitig vor dem Jahresendgeschäft das vielseitige Leistungsportfolio der haptischen Werbung abbilden und für entsprechende Impulse sorgen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach Wien nun auch die neue marke|ding| in Linz mitveranstalten werden“, so Roland Malli, Geschäftsleiter Wertpräsent Promotion. „Durch unsere Marktpräsenz und jahrelange Erfahrung in der haptischen Werbung werden wir einen entscheidenden Beitrag für den Erfolg dieser Messe leisten können. Mit der Tabakfabrik haben wir uns für einen Veranstaltungsort entschieden, der das Thema ideal präsentiert und mit Sicherheit auch ein Besuchermagnet ist.“ Markus Angermayr, Geschäftsführer von Forum Werbemittel, ergänzt: „Die Nachfrage nach einem geeigneten Messeformat seitens der Industrie ist in unserer Region traditionell hoch. Gemeinsam wollen wir an diesem Tag unseren Kunden einen umfassenden Überblick über Innovationen, Bestseller und nachhaltige Lösungen unserer Branche verschaffen. Dazu werden wir natürlich unsere jahrelange Messeerfahrung in das Konzept einbringen. Von der neuen marke|ding| in Linz sollen am Ende alle Marktteilnehmer profitieren.“

Neben 80 Ausstellern, darunter Markenartikler, Generalisten und Nischenanbieter aus dem Bereich der haptischen Werbung, werden zur Premiere in Linz rund 800 Fachbesucher aus der Industrie erwartet. Abgerundet wird die marke|ding| Linz von einem hochwertigen Rahmenprogramm, das interessante Einblicke in die Welt der haptischen Werbung sowie verwandte Marketing- und Kommunikationsthemen bietet.

http://markeding.at