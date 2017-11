Agence Tapis Rouge: Zehnjähriges Jubiläum

Die südfranzösische Werbeartikelagentur Agence Tapis Rouge, F-Mouans-Sartoux, feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Das 2007 gegründete Unternehmen verfügt heute über ein Team von 18 Mitarbeitern sowie Niederlassungen in Cannes, Monaco und Paris und beliefert namhafte Kunden mit „Prestige Goodies“, ein Großteil davon „made in France“. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, lud Tapis Rouge Ende September alle Mitarbeiter zu einer Mittelmeer-Kreuzfahrt von Marseille nach Ibiza ein.

www.agencetapisrouge.com