Daiber baut sein Team weiter aus

Seit dem 1. Oktober 2017 ist Tobias Seidel Head of Marketing bei der Gustav Daiber GmbH, Albstadt. Der 30-Jährige war bereits drei Jahre als Marketingleiter bei Transtec und sechs Jahre in einer Stuttgarter Fullservice-Agentur tätig. Als studierter Betriebswirtschaftler mit Fachrichtung Medien- und Kommunikationswirtschaft sowie einer Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien bringt er alles mit, was für den umfangreichen Service- und Strategieplan des Albstädter Unternehmens benötigt wird. Zusammen mit dem Head of Sales Armin Cyrus soll Seidel gezielte Marketing- und Vertriebsaktionen entwickeln und somit den Händlern noch mehr Service rund um die beiden Marken James & Nicholson und myrtle beach bieten.

Auch das Daiber IT-Team hat im Oktober Verstärkung erhalten: Michael Vogt ist ab sofort als ERP Administrator für die gesamte IT verantwortlich. Der 47-jährige, staatlich geprüfte Informatiker blickt auf zehn Jahre Berufserfahrung als IT Consultant bei Großunternehmen wie Boehringer Ingelheim, Dresdner Bank, Telekom, Audi und Mercedes-Benz zurück und arbeitete zudem elf Jahre als CIO (Chief Information Officer) für die Kids Fashion Group.

