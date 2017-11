HAPTICA® live ’18: Marketing mit Mütze

„For those who truely love“ – mit dieser globalen Kommunikationskampagne rund um das Key Visual einer blauen Pudelmütze warb die Zurich Versicherung weltweit für ihre Vorsorgeleistungen. Johannes van Hamme, Marketing Expert Lokales Marketing bei der Zurich Gruppe Deutschland, bringt die Pudelmütze nun auf die HAPTICA® live ’18: Er berichtet dort am 21. März 2018 im World Conference Center Bonn im Rahmen des Vortragsprogramms über Einsatz und Wirkung haptischer Tools bei der Vermarktung von Versicherungsprodukten.

Die HAPTICA® live, ausgerichtet vom Kölner Verlagshaus WA Media, informiert seit 2013 kompakt an einem Tag Fachbesucher aus Marketing, Vertrieb und Einkauf, Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel über Produkte und Anwendungsmöglichkeiten haptischer Werbung. Mehr als 170 Aussteller, von Spezialisten über Vollsortimenter bis hin zu Markenartiklern, zeigen Neuheiten und Trends, das Vortragsprogramm sowie eine Best Practice-Sonderschau geben Inspiration für den konkreten Einsatz haptischer Tools im Marketing. Auf der neuen Sonderfläche „Fokusthema: Nachhaltigkeit“ können Besucher sich zudem umfassend über die diversen Facetten dieses Themenfeldes und ihre konkrete Bedeutung für Produkte und Prozesse im gegenständlichen Marketing informieren, u.a. zum schonenden Umgang mit Ressourcen, zu ökologischem und sozialem Engagement, Bio- oder veganen Rohstoffen, Zertifikaten und Gütesiegeln. Außerdem werden auf der HAPTICA® live die Gewinner des Promotional Gift Award 2018 ausgestellt, am Nachmittag findet dort auch die Preisverleihung statt.

Der Besuch der HAPTICA® live ist kostenfrei, über die Website ist eine Anmeldung erforderlich.

www.haptica-live.de