Creativteam: Herbsttagung in Bielefeld

Am 22. und 23. September 2017 fand in Bielefeld das erste Treffen des Creativteams in neuer Konstellation, d.h. inklusive der neuen Mitglieder Moll Konzept und Rathert Creativ, statt. Beide hatten den Zusammenschluss von neun Werbeartikelhändlern in Deutschland im Juni auf elf Mitglieder erhöht. Auf der Agenda der Herbsttagung standen u.a. die Jahres- und Katalogplanung für 2018. Dabei galt es, neue Katalogpartner zu definieren, die das Konzept abrunden und aktualisieren. Besonderen Anklang fanden die Impulse der neuen Mitglieder aus Hamburg und Senden, die mit ihrem Know-how zu allen Themengebieten etwas beitragen konnten. So entstand ein verbesserter Creativteam-Katalog, der die Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützt.

Neben der Jahresplanung und der Erarbeitung gemeinsamer Marketingstrategien für das kommende Jahr nutzten die Teilnehmer das Treffen für Austausch, konstruktive Gespräche und ein gemeinsames Fotoshooting. Das nächste Treffen steht mit dem jährlichen „Lieferanten-Partnerforum“ Ende November in Düsseldorf an.

Die Werbeartikelgruppe Creativteam steht für Innovation, Kreativität, Kompetenz, Schnelligkeit und Flexibilität. Gemeinsam besuchen die Mitglieder Fachmessen in Europa und Fernost, bündeln Einkaufskapazitäten und tauschen sich regelmäßig über Neuheiten auf dem Werbeartikelmarkt aus.

www.creativ-team.de