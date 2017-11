Teamverstärkung bei koziol

Mit Mohamed Rhiyourhi verstärkt ab sofort ein neuer Key Account Manager das Incentives-Team von koziol, Erbach. Rhiyourhi blickt auf zehn Jahre Tätigkeit in der Werbeartikelbranche zurück, u.a. für die Marken Samsonite, Wenger und Eastpak bei United Brands. Daneben war der erfahrende Vertriebsspezialist an der Etablierung der Agentur und Großhandelsfirma Vorsprung maßgeblich beteiligt.

„Wir freuen uns, dass wir mit Mohamed Rhiyourhi einen Branchenkenner gewinnen konnten, der mit seiner Expertise unsere Handelspartner optimal bei ihren kreativen Projekten beraten und begleiten kann“, so Uwe Thielsch, Leiter des koziol Incentives & Promotions-Teams. In seiner neuen Tätigkeit ist Rhiyourhi für die Betreuung der Key Accounts in den Postleitzahlgebieten 35 bis 36, 54 bis 57, 60 bis 79 sowie der Schweiz zuständig.

