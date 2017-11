LIMA Awards 2017 verliehen

Im stilvollen Ambiente des Bayerischen Hofs in München fanden am 7. November 2017 der Licensing Market 2017 und die LIMA Awards Germany 2017 statt. Beide Veranstaltungen werden von der International Licensing Industry Merchandisers‘ Association (LIMA) ausgerichtet und erfreuten sich nach Veranstalterangaben eines Besucherzuwachses von ca. 10%.

Nachdem Vertreter der Lizenzbranche den Tag über die Konzepte und Themen der ausstellenden Lizenzgeber und Agenturen in Augenschein genommen hatten, wartete der Galaabend im Bayerischen Hof mit dem Höhepunkt der Veranstaltung auf: die Verleihung der LIMA Awards, die von den deutschen Mitgliedern der LIMA nominiert und gewählt worden waren. Der Preis „Lizenzthema des Jahres“ ging an Bibi & Tina, während das Bibi & Tina-Müsli von myMuesli als „Lizenzprodukt des Jahres“ prämiert wurde. Weitere Awards gingen an Borussia Dortmund mit dem Peanuts Cobranding als „Sports Brand des Jahres 2017“, an Rewe als „Handelspartner des Jahres“ und an Playmobil als „Lizenznehmer des Jahres“. Als „Promotion des Jahres“ wurde die Loyalty Kampagne zum Kinofilm „Ich einfach unverbesserlich 3“ von Rewe, Universal und TCC ausgezeichnet, den Titel „Lizenzgeber/Agentur des Jahres“ konnte CPLG Deutschland für sich verbuchen. Alle Gewinner finden sich unter:

www.lima-verband.de