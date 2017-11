Mega Show 2017: Mehr Besucher

Vom 20. bis zum 23. Oktober sowie vom 27. bis zum 29. Oktober 2017 fand im Hong Kong Convention and Exhibition Centre die 26. Ausgabe der Mega Show statt. Die zwei Phasen der von ComAsia und der Mega Expo (Hong Kong) Limited gemeinsam organisierten Veranstaltung sind nach eigener Aussage die „größten und wichtigsten Sourcing-Messen im Oktober für Geschenke, Prämien, Haushaltswaren, Kochen und Servieren, Lifestyle-Produkte, Spielwaren und Spiele sowie Schreibwaren in der Region Asien-Pazifik“. Ein Anspruch, dem die Veranstaltung auch in diesem Jahr gerecht wurde – zahlenmäßig konnte die Mega Show ihre Bedeutung als internationale Plattform für den Einkauf in Fernost untermauern.

Während der 1. Phase – für Einkäufer im Bereich der haptischen Werbung die bedeutsamere – präsentierten sich nach offiziellen Angaben rund 3.500 Aussteller aus 32 Ländern an 4.600 Ständen, wobei die Ausstellungsfläche in die Bereiche Gifts & Premiums, Giftwrap & Packaging, Festive, Christmas & Seasonal, Housewares & Home Decor, Kitchen & Dining, Glassware Trends, Toys & Games sowie Baby & Nursery gegliedert war. In der Design Studio Hall wurden erneut aktuelle Designtrends gezeigt. Während der 2. Phase, gegliedert in die vier Bereiche Giftware & Fashion Accessories, Stationery, Sanitary & Bathroom Accessories sowie Housewares & Home Textiles, präsentierten sich rund 500 Aussteller aus neun Ländern an ca. 650 Ständen.

Während die Gesamtausstellerzahl leicht unter dem Vorjahresergebnis lag (4.161), stieg die Besucherzahl im Vergleich zu 2016 (40.926) wieder an: Mehr als 35.000 Einkäufer besuchten laut ComAsia die 1. Phase, mehr als 11.000 die 2. Phase der Mega Show.

2018 findet die Messe erneut vom 20. bis 23. sowie vom 27. bis 29. Oktober statt. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 369 (13. Dezember 2017).

www.mega-show.com

Bildquelle: ComAsia