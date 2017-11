ESC: Digitaldrucktag in Bad Salzuflen

Am 26. September 2017 fand bei der ESC Decoration Technologies GmbH & Co. KG (ESC), Bad Salzuflen, ein Digitaldrucktag statt, der den nach offiziellen Angaben über 50 Teilnehmern komprimierte Informationen zur Textildrucktechnik bot. Dabei stellte ESC seinen Gästen neue Systeme wie einen LED UV-Drucker von Mimaki und Verfahren wie die „UVgel“-Technologie von Canon vor, begleitet von praxisbezogenen Sequenzen an verschiedenen Digitaldrucksystemen. Dabei hatte jeder Besucher die Möglichkeit, sich sein individuelles Programm aus einer Fülle von Themen zusammenzustellen.

Außerdem boten Referenten namhafter Hersteller wie Canon Deutschland, Kornit, Mimaki, Formech, Tigres und Uneek Clothing verschiedene Vorträge an. Die entsprechenden Druckanlagen waren in einer separaten Halle von ESC für praktische Tests aufgestellt worden. Ein besonderer Höhepunkt des Digitaldrucktages war die Vorstellung des XXL-3D-Druck-Verfahrens. Hier präsentierte ESC die neue Massivit 1800 – die nach Unternehmensangaben erste XXL-Anlage auf dem Markt, die 3D-Produkte wie Displays, Prototypen oder Tiefzieh-Formen im maximalen Format von 1,2 x 1,5 x, 1,8 m herstellen kann.

www.esc-decotec.de