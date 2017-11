Spiel’17: Besucherrekord

Mit einem erneuten Besucherrekord gingen vom 26. bis zum 29. Oktober in Essen die 35. Internationalen Spieltage Spiel’17 über die Bühne. 182.000 Besucher (2016: 174.000) informierten sich nach offiziellen Angaben auf der weltgrößten Messe für Gesellschaftsspiele über die Trends und Highlights der Branche. Bereits im Vorfeld verzeichnete die Veranstaltung eine Rekordbeteiligung von 1.100 Ausstellern (2016: 1.021) aus 51 Nationen. Auf 72.000 qm Fläche gab es Tausende Spiele zu bestaunen, ausgiebig zu testen und zu kaufen, darunter 1.200 Neuheiten.

Bei den Spieleverlagen war die Nachfrage nach Brettspielen trotz fortschreitender Digitalisierung des Alltags unvermindert hoch. Im Trend liegen nach wie vor Escape-Spiele, bei denen die Spieler gemeinsam Rätsel lösen und Codes knacken müssen. Beliebt sind zudem kooperative Spiele, die dazu einladen, zusammen gegen das Spiel anzutreten. Ins Auge fielen die dreidimensionalen Aufbauten zum Zusammenstecken, die inzwischen viele Spielbretter in die Höhe wachsen lassen.

„Wir sind mit dem Spitzenergebnis der Messe mehr als zufrieden und stolz darauf, jedes Jahr so viele Menschen aus aller Welt in Essen begrüßen zu dürfen. Der erneute Besucherrekord der Spiel hat einmal mehr gezeigt, dass immer mehr Menschen in Brettspielen eine Möglichkeit sehen, ihren durchdigitalisierten Alltag zu entschleunigen“, resümiert Dominique Metzler, Geschäftsführerin des veranstaltenden Friedhelm Merz Verlags.

Analog zum Erfolg der Spiel melden die deutschen Spieleverlage weiter gute Umsatzzahlen: Bereits 2015 und 2016 erzielten Brett- und Kartenspiele jeweils ein zweistelliges Umsatzplus von 10%, 2016 lag der Jahresumsatz bei 500 Mio. Euro. Die Entwicklung der ersten drei Quartale 2017 mit einer Umsatzsteigerung von 7,9% deutet darauf hin, dass auch 2017 ein zweistelliges Umsatzplus erreicht werden wird.

Die nächsten Internationalen Spieltage Spiel’18 finden vom 25. bis zum 28. Oktober 2018 in der Messe Essen statt.

www.merz-verlag.com

Bildquelle: Friedhelm Merz Verlag