25 Jahre Prosign

Seit 25 Jahren gilt Prosign, Würselen, als Experte, wenn es um Präzisionszuschnitte von Materialien unterschiedlicher Dicken und Formen geht. Mit einer CNC-gesteuerten Fräse, einer CO 2 -Laserschneidanlage und einer großen Portion Enthusiasmus wagte Annette Hensler nach ihrem Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete im Jahr 1992 Prosign, einen der ersten Lohnschneidbetriebe mit Laser überhaupt. „Damals mussten meine beiden Mitarbeiter und ich noch Pionierarbeit leisten, da die Möglichkeiten des Lasers nahezu unbekannt waren“, erinnert sich Hensler. Seither hat die Unternehmerin kontinuierlich in innovative Technologien investiert, neue Verfahren und Ideen entwickelt und sich eine Menge Know-how angeeignet, um stets optimale Ergebnisse gewährleisten zu können.

Heute bietet Prosign seinen Kunden mit zehn Mitarbeitern und einem hochmodernen Maschinenpark individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für sämtliche Anforderungen. Hensler: „Unsere Auftraggeber kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das stellt uns stets vor neue Herausforderungen und ist für das gesamte Team hoch motivierend.“ So zählen im Werbebereich Designer, Künstler, Lichtwerbefirmen, Messe- und Ladenbauer zur Kundschaft, im technischen Bereich werden Metall- und Kunststoffbauteile für Industriebereiche in höchster Präzision gefertigt. Der Komplettservice reicht von der Idee über das Produkt bis zur Lieferung.

www.prosign.com