„Cheers to 90 years“: koziol feiert Geburtstag

„Glücksfabrikant“, „Erfinder der Traumkugel“, „Odenwälder Designschmiede“: Es gibt viele Attribute, mit denen sich das Erbacher Unternehmen koziol schmücken kann. Vor 90 Jahren gründete der Elfenbeinschnitzer Bernhard Koziol den Betrieb, der heute zu den bekanntesten europäischen Designmarken von Haushaltswaren und Geschenkartikeln aus Kunststoff zählt. Das Jubiläum war Grund genug für das koziol-Incentives Team um Uwe Thielsch, Freunde, Partner und Kunden des Hauses zu einer stimmungsvollen Party einzuladen. Am 7. Dezember d.J. war der Firmensitz in Erbach zunächst die letzte Spielstätte der diesjährigen Welcome Home-Tour und anschließend Sammelpunkt für die gut 100 Gäste, die aus der ganzen Republik angereist waren.

Ausgerüstet mit Partyaccessoires wie goldene Hüte und Westen, grelle Brillen, Fliegen und Schals sowie wärmenden Pechfackeln zog der Tross zur Streetfood-Party ins Michelstädter Unterholz – eine Konzert- und Partylocation, die mit ihrem urigen Charme gut zum unprätentiösen Charakter des Events passte. Während Inhaber Stephan Koziol in seiner Ansprache den kreativen Spirit des Unternehmens aufblitzen ließ, stellte Uwe Thielsch das komplette Incentives-Team vor. Wurstwaren und Bierspezialitäten aus regionaler Erzeugung sorgten für eine gehörige Portion Odenwald-Flair, Live-Band und DJ für Spaß auf der Tanzfläche. Koziol bewies, dass die Marke nicht nur mit ihren Produkten in der Lage ist, Menschen eine Freude zu machen.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 370 (31. Januar 2018).

// Mischa Delbrouck

Fotos: Mischa Delbrouck, © WA Media