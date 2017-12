Welcome Home-Tour: Willkommen zu Hause

Runter vom Bürostuhl und rauf aufs rote Sofa hieß es auch dieses Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit. Zum achten Mal in Folge luden die Unternehmen Daiber, Fare, Geiger-Notes, Halfar, Jung Bonbonfabrik, koziol, mbw, Reflects/aditan und uma den Werbeartikelhandel zur Eventreihe Welcome Home ein. Key Visual der Tour, bei der die Präsentation von Produktneuheiten mit exklusiven Einblicken in die Unternehmen der teilnehmenden Lieferanten verknüpft wird, ist seit dem vergangenen Jahr ein gemütliches rotes Sofa, das den familiären Charakter der Veranstaltung unterstreicht.

Der Ausstellertross startete am 28. November im Norden der Republik und machte erstmals im Kulturwerk in Hamburg Halt. Danach ging es weiter zu Taschenspezialist Halfar nach Bielefeld und zum Werbeartikelimporteur Reflects in Köln. In der zweiten Veranstaltungswoche wartete mit der Alten Gärtnerei in München zunächst eine weitere Eventlocation auf die Teilnehmer der Tour, bevor bei Daiber in Albstadt das Thema Textilien in den Vordergrund rückte. Schließlich endete die Reise am 7. Dezember bei koziol in Erbach, wo nicht nur der erfolgreiche Abschluss der Tour, sondern auch der 90. Geburtstag des Kunststoffspezialisten gefeiert wurde.

Nach Veranstalterangaben nahmen 878 Besucher von 337 Firmen (2016: 857 Besucher) die Gelegenheit wahr, die Neuheiten des kommenden Jahres abseits der Hektik großer Messen in Augenschein zu nehmen und die Lieferantenpartner im persönlichen Gespräch oder durch Betriebsführungen an den Firmenstandorten genauer kennenzulernen.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 370 (31. Januar 2018).

// Jasmin Oberdorfer

www.welcome-home-tour.de

Fotos: Mischa Delbrouck, Rebecca Klug, Brit München, Jasmin Oberdorfer, © WA Media