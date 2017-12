Verticas unterstützt soziale Projekte

Verticas, Wiesbaden, unterstützt die Auma Obama Foundation Sauti Kuu, deren Ziel es ist, weltweit benachteiligten Kindern und Jugendlichen Perspektiven für ein selbstständiges Leben zu geben. Sauti Kuu ist Kisuaheli und bedeutet übersetzt „Starke Stimmen“. Mit ihren Maßnahmen unterstützt die Organisation v.a. junge Menschen aus sozial schwachen Familien dabei, das eigene Potenzial zu erkennen, um die Gegebenheiten vor Ort zu nutzen und psychisch, sozial und finanziell eigenständig zu werden.

In einer ersten Aktion hat Verticas Spendenboxen und Fußbälle zur Verfügung gestellt. Die Fußbälle werden direkt an Projekteinrichtungen in Kenia gehen. Klaus Ritzer, Gründer und Geschäftsführer von Verticas: „Soziale Verantwortung gehört schon immer zu den Kernwerten unserer Agentur. Diese leben wir nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Deshalb möchten wir die Auma Obama Foundation Sauti Kuu und ihren großartigen Einsatz für Kinder und Jugendliche, der uns sehr inspiriert, unterstützen.“ Als Spezialist für Bekleidung und nützliche Artikel aller Art will das Wiesbadener Unternehmen auch künftig dafür Sorge tragen, dass die Projekte von Sauti Kuu mit Sachleistungen wie Schreibmaterialien, Notizbüchern oder Sportgeräten ausgestattet werden.

www.verticas.de