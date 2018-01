Gabriele Bühring: Sonderanfertigungen aus Wollfilz

Wenn es um individuelle Produktlösungen geht, ist man beim Schleswig-Holsteiner Unternehmen Gabriele Bühring genau richtig. U.a. hat der Spezialist für Sonderanfertigungen aus Filz, Leder, Kunstleder, Feinpappe und Kunststoff fröhliche, bunte Accessoires wie die Wollfilz-Anhänger Hang On und zusammensteckbare Aufsteller aus Woll- oder PET-Filz im Programm, die den Büroalltag aufpeppen. Auch zu den Themen Ostern und Weihnachten sind zahlreiche Stanzformen vorhanden. Zur Umsetzung individueller Motive können Werkzeuge nach Kundenskizzen angefertigt werden.

Die kleinen Filzprodukte eignen sich ideal als Mailingartikel oder Giveaway. Für kleine Bestellmengen stehen Artikel in Standardfarben ab Lager zur Verfügung. Bei größeren Auflagen deckt das umfangreiche Farbangebot fast alle Wünsche in frischen oder dezenten Farbtönen ab. Ergänzend können Kundenlogos werbewirksam mittels Siebtransferdruck realisiert werden. Ebenfalls möglich ist die Umsetzung von Werbepräsenten und verkaufsfördernden Mappen in Sonderanfertigung.

Weitere Anregungen für unter nachhaltigen Aspekten gefertigte Artikel „made in Germany“ aus den Materialien Kunststoff, Kunstleder, Leder, Woll- oder PET-Filz und Feinpappe bietet die Website.

www.buehring-shop.de