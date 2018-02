WERbeartikelmesse: Funke ist übergesprungen

Zufriedenheit herrschte am 31. Januar 2018 auf der WERbeartikelmesse in Düsseldorf. Ein Jahr nach der Übernahme von Röhrs Werbe-Service konnte man bei der zur Moll Gruppe gehörenden WER GmbH, Senden, auf einen reibungslosen Übergang zurückblicken. Die Messe, die in den Jahren zuvor im Zeichen des magentafarbenen Kängurus gestanden hatte, präsentierte sich nun in ungetrübtem Blau: Den Veranstalter freute besonders, dass mit 290 Besuchern mehr Kunden als im Vorjahr (2017: knapp 200 Besucher) den Weg in das Forum der Stadtsparkasse Düsseldorf gefunden hatten. „Das zeigt noch einmal, dass der Funke übergesprungen ist. Viele Kunden von Röhrs halten uns die Treue. Das ist zum einen unseren Stärken, u.a. im logistischen Bereich, aber auch der sehr guten und intensiven Übergabezeit mit dem langjährigen Röhrs-Geschäftsführer Horst Holzschneider zu verdanken“, erzählt Alex Heinecke, geschäftsführender Gesellschafter der WER GmbH. „Wir wollen die Messe-Tradition weiterleben lassen. Damit demonstrieren wir den Kunden nicht nur Beständigkeit, sondern es ist auch für uns eine schöne Gelegenheit, um mit ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen.“

35 Aussteller zeigten wieder ein breit gefächertes Sortiment, das von Notizbüchern, Kugelschreibern, Flaschenöffnern und Süßigkeiten über Duschgel, Spiele, Einkaufschips und Taschenlampen bis hin zu Textilien, Taschen, Powerbanks und Malbüchern reichte. Als Thema zog sich neben Ostern auch die bevorstehende Fußball-WM wie ein roter Faden durch die Produktpräsentationen.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 371 (28. Februar 2018).

// Rebecca Klug

www.wer-bemittel.de

Fotos: Rebecca Klug, © WA Media