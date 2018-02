HAPTICA® live ’18: Fühlbar inspirierend

Sie ist aus dem Marketingmix erfolgreicher Unternehmen nicht mehr wegzudenken: Gegenständliche Werbung nimmt mittlerweile einen Spitzenplatz unter den Werbeformen ein. Denn anders als z.B. Zeitschrifteninserate, Radiospots oder Mailings kommt sie dem Empfänger wirklich nahe und liefert damit besonders in einer immer digitaler werdenden Welt handfeste Vorteile. Auf der HAPTICA® live ’18 am 21. März 2018 im World Conference Center Bonn (WCCB) dreht sich einen Tag lang alles um diese effiziente Marketingdisziplin. Profis aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und Einkauf, Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel können eintauchen in eine „Erlebniswelt Haptische Werbung“ und dabei erfahren, wie Giveaways und Eventartikel, Mailingverstärker und Onpacks, Prämien und Merchandise-Artikel helfen, Zielgruppen zu begeistern und langfristig zu binden.

Bei der Auswahl der mehr als 180 Aussteller – darunter Nischenplayer, Generalisten, Start-Ups und Markenartikler wie Steiff, Niederegger, Ravensburger, Samsonite, Stabilo, JBL, Villeroy & Boch oder Victorinox – hat der Veranstalter WA Media auf eine ausgewogene Mischung geachtet, und so finden Besucher für jeden Einsatzzweck und jedes Budget die passende Idee – von Powerbanks, Strandartikeln, Malbüchern und Werkzeugen über Reisegepäck, Textilien und Sportartikeln bis hin zu Süßigkeiten, Ohrstöpseln, Krawatten und Kugelschreibern.

Ab 10 Uhr lassen sich auf der Bühne Marketingprofis namhafter Unternehmen, u.a. von der Deutschen Bank und der Zurich Versicherung, in die Karten gucken, wenn sie über den Einsatz und die Wirkung gegenständlicher Werbung in ihrem Unternehmen berichten. Inspirationen für den kreativen Einsatz von Werbeartikeln geben darüber hinaus auch die drei Sonderschauen mit konkreten Praxisbeispielen: Während die Best Practice-Ausstellung gelungene Cases aus der ganzen Welt zeigt, dokumentiert eine Sonderschau im Foyer, wie „Nachhaltigkeit in der haptischen Werbung“ aussehen kann. Buchstäblich Ausgezeichnetes ist ebenfalls auf der HAPTICA® live ‘18 vertreten, denn in dem Ausstellungsareal neben der Bühne zeigen die 42 Produkte und Kampagnen, die in diesem Jahr den Promotional Gift Award gewonnen haben, wie kreative Spitzenleistungen im Bereich Werbeartikel aussehen. Die Krönung der Sieger des renommierten Design- und Kommunikationspreises findet ab 16 Uhr mit der offiziellen Verleihung und anschließendem Sektempfang statt.

Die HAPTICA® live ‘18 öffnet am 21. März 2018 von 09.00 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Vorregistrierung ist jedoch erforderlich unter https://www.haptica-live.de/#anmeldung. Hier ist auch ein Video abrufbar mit Impressionen der letzten Veranstaltung.

www.haptica-live.de