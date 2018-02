MW Promotional Product Awards 2018 vergeben

Im Vorfeld der Merchandise World (MW), die vom 31. Januar bis zum 1. Februar 2018 im britischen Silverstone stattfand, hatten die Aussteller Gelegenheit, sich um einen Merchandise World Promotional Product Award zu bewerben. Zwischen dem 1. Oktober und dem 15. Dezember 2017 konnten innovative Produkte eingereicht werden, die von einer Jury nach Kriterien wie Werbewirksamkeit, Gebrauchswert, Design und Qualität in zwölf Kategorien, darunter „Technology Product“, „Most Innovative“, „Best Design“, „Eco Product“ und „Promotional Clothing“ bewertet wurden. Mit jeweils Platin, Gold und Silber wurden die drei ersten Plätze je Kategorie ausgezeichnet, die Gewinner wurden schon vor der Merchandise World bekanntgegeben, damit die Aussteller ihre Auszeichnung für Werbezwecke nutzen konnten.

Zu den Siegern der MW Promotional Product Awards 2018 gehört u.a. Kalfany Süße Werbung, Herbolzheim. Der Spezialist für Werbesüßigkeiten wurde in der Kategorie „Edible Product“ (Essbares Produkt) mit Gold für seine Produktneuheit Bio Chia-Riegel und mit Silber für das Päx-Knusperobst und -gemüse geehrt. Gold gab es außerdem für die veganen Bio-Bärchen im kompostierbaren Werbebtütchen, die in der Kategorie „Eco Product“ das Rennen machten.

Mit gleich vier Medaillen setzte sich Listawood, GB-Fakenham, gegen die Konkurrenz durch. Mit Platin ausgezeichnet wurden der patentierte Fotobecher ColourFusion in der Kategorie „Most Innovative“ und der Colourfill Enamel Mug – Kategorie „Best Design“ –, bei dem das Motiv in den Emaillebecher geätzt wird. Ebenfalls mit dem Edelmetall geehrt wurde Halo Mug für seinen in Pantonefarben veredelbaren Rand, in derselben Kategorie, nämlich „Desk Product“, holte der an Pantonefarben anpassbare ColourCoat-Innenbecher Silber.

Alle Gewinnerprodukte wurden dem Publikum der Merchandise World auf einer Sonderfläche präsentiert und finden sich online unter: https://gallery.mailchimp.com.

