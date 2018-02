Pins & mehr mit neuem Webauftritt

Pins & mehr, Mering, hat seinen Webauftritt einem Relaunch unterzogen. Die neue Homepage leitet die Besucher mit einer besonders übersichtlichen Navigationsstruktur intuitiv zu den gewünschten Produkten und Informationen und präsentiert sich damit noch übersichtlicher und serviceorientierter – sowohl am Arbeitsplatz als auch unterwegs via Smartphone oder Tablet. „Unsere Website wird immer mehr genutzt, da dürfen unsere Kunden auch online den gewohnten Service von Pins & mehr erwarten“, so Pins & mehr-Geschäftsführer Stefan Pritschet, der das Unternehmen seit 2013 leitet.

Pins & mehr wurde 1994 gegründet und hat sich als Profi in der Produktion und im Vertrieb von Werbeartikeln aus Metall einen Namen gemacht.

www.pinsundmehr.de