CTCO + C!print: Ein Muss im Messeterminkalender

Vom 6. bis zum 8. Februar 2018 fand im Eurexpo in Lyon zeitgleich mit der C!print die 11. Ausgabe der CTCO statt. Die führende Werbeartikelplattform im französischen und südeuropäischen Raum wurde 2008 vom Veranstalter 656 Editions als Communiquez Textile! ins Leben gerufen, später in CTCO umbenannt und anschließend um die ebenfalls vom Lyoner Verlagshaus organisierte Veredelungsmesse C!print ergänzt. Nach offiziellen Angaben zeigten 280 Aussteller aus den Bereichen Werbeartikel und Werbetextilien ihr Produktportfolio. Somit blieb der Lieferantentross, der im Jubiläumsjahr 2017 um 74 Erstaussteller auf 280 Ausstellende angewachsen war, auf einem konstant hohen Niveau, auch die Internationalität der Aussteller war gewohnt hoch. Neben zahlreichen Produkthighlights aus dem Bereich haptischer Werbung bot die Messe Workshops und ein Vortragsprogramm zu aktuellen Branchenthemen wie CRM und Digitalisierung. Zudem konnten Besucher textile Trends auf einer Modenschau bewundern und auf der Sonderfläche „Les Must“ 100 Produktneuheiten kennenlernen. Im „Print Lab“ wurden darüber hinaus Veredelungstechniken wie Sieb-, Digitaldruck und Stick vorgeführt. Wer sich über Werbeanbringungstrends und -techniken informieren wollte, konnte sich zusätzlich bei den 250 Veredelungsspezialisten der C!print in der Nachbarhalle umschauen.

Dem umfangreichen Angebot entsprechend, war das Interesse der Fachbesucher groß – in den Gängen, auf den Ständen und Sonderflächen herrschte reges Treiben. Lediglich am zweiten Veranstaltungstag ebbte der Besucherstrom, wohl wetterbedingt durch das Pariser Schneechaos, leicht ab. Genaue Besucherzahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor, ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 371 (28. Februar 2018).

www.salon-ctco.com

Fotos: Sarah Vieten, © WA Media