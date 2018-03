Kolibri-Hausmesse: Neon 90’s

Bei der diesjährigen Hausmesse von Kolibri, Kernen, erwartete die Besucher eine Zeitreise zurück in die 1990er Jahre, die Anfangsjahre des 1996 gegründeten Spezialisten für haptische Werbung. Knallbunte Outfits und reichlich Neon-Deko sorgten bei der 16. Hausmesse am 13. März 2018 für Retro-Feeling pur und gute Stimmung bei Besuchern wie Ausstellern – das Gründungsjahrzehnt als Leitmotiv der Veranstaltung weckte bei vielen lustige Erinnerungen an schrille Zeiten und eigene Modesünden.

Insgesamt präsentierten 24 Werbeartikellieferanten am Firmensitz in Kernen bei Stuttgart ihre Sortimente. Um den Besuchern eine noch größere Auswahl zu bieten, erweiterte Kolibri die Ausstellungsfläche in diesem Jahr auf zwei Stockwerke und lockte mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Top-Neuheiten. Eine Sonderausstellung und die Präsentation von Kolibri-Babyartikeln rundete die Produktschau ab.

Kulinarisch verpflegt wurden die nach offiziellen Angaben rund 150 Messebesucher von Foodtrucks mit leckeren Streetfood-Köstlichkeiten. Beim benachbarten Weingut Kern durften sich die Gäste zudem eine Flasche Kolibri-Wein selbst abfüllen, verschließen und personalisieren. Als Erinnerung an ihre Zeitreise und einen ereignisreichen Messetag konnten sich die Besucher in einer Fotobox außerdem mit schrillen Accessoires aus den Neunzigern ablichten lassen und das Foto mit nach Hause nehmen.

Bildquelle: Kolibri