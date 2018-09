mailingtage: Starkes Comeback

Das mit Spannung erwartete Comeback der mailingtage ist nach Veranstalterangaben geglückt: 550 Fachbesucher kamen am 13. September 2018 zur Neuauflage der Kongressmesse für Crossmedia und Dialogmarketing in die Eventlocation Pier 1 des Frankfurter Westhafens, wo – in Kooperation mit 20 Ausstellern – intensives Networking, Wissenstransfer und angeregte Diskussionen zu neuen Trends der Branche im Vordergrund standen. „Es war ein Erfolg auf ganzer Linie, der nach Wiederholung verlangt“, so das Resümee von Veranstalterin Ariane Rieger. Das neue Konzept der mailingtage habe dem Branchentreffen einen einzigartigen Spirit verliehen und sie für die Teilnehmer zu einem Highlight des Jahres gemacht. „Wir brauchen einfach eine branchenübergreifende Fachveranstaltung, auf der sich Vertriebs- und Marketingleiter über zeitgemäße crossmediale Dialogmarketing-Ansätze informieren und austauschen können“, lautete das Fazit von Siegfried Horn, Geschäftsführer der Erwin Müller E.M. Group Holding GmbH. Zufrieden mit der Qualität der Fachbesucher zeigten sich auch Aussteller und Referenten, darunter Dr. Steffen Egner, Founder & CEO MediaAnalyzer Software & Research GmbH: „Ein tolles Publikum, interessiert und aufmerksam. Nach dem Vortrag habe ich in den vielen persönlichen Gesprächen wertvolle neue Kontakte geknüpft.“

Die Fortführung der mailingtage scheint für Veranstalterin Ariane Rieger bereits festzustehen: „Auch nächstes Jahr werden wir Entscheider und Anbieter für datengetriebenes Dialogmarketing, für eine zielführende Kampagnenoptimierung zwischen der Off- und der Online-Welt, erfolgreich zusammenbringen.“ Seit 2002 entwickelt die Ariane Rieger Medienberatung, Baden-Baden, vertriebsorientierte Konzepte für plattformübergreifendes Kundenkontaktmanagement und setzt sie auf B2B-Veranstaltungen um.

www.mailingtage.de

Bildquelle: Ariane Rieger Medienberatung