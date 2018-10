VOG Tekstil: Neuer International Sales and Marketing Director

Der türkische Textilspezialist VOG Tekstil, TR-Istanbul, hat die Position des International Sales and Marketing Director neu besetzt: Ab sofort zeichnet Elif Icbilen Welsh für das Wachstum des Unternehmens verantwortlich. Icbilen Welsh ist in der europäischen Werbeartikelbranche u.a. durch ihre Tätigkeit als General Secretary des türkischen Branchenverbandes Promotürk und Vorstandsmitglied beim europäischen Werbeartikeldachverband EPPA ein bekanntes Gesicht.

„Wir verfügen über ein beachtliches Wachstumspotenzial in Europa – sowohl was unsere bestehenden Kundenbeziehungen als auch die Neukundenakquise betrifft“, erklärt VOG Tekstil-Gründer Volkan Bars. „Dieses Wachstum erreichen wir einerseits durch eine geografische Expansion und andererseits über die Weiterentwicklung in bereits existierenden Märkten. Mit ihrer Erfahrung und ihren Kontakten in der Werbeartikelbranche ist Elif Icbilen Welsh das perfekte Bindeglied zu internationalen Kunden. Mit der Unterstützung unserer Produktions- und Designteams wird sie für höchstmögliche Kundenzufriedenheit sorgen“, so Bars.

VOG Tekstil feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen und hat sich als einer der führenden Hersteller qualitativ hochwertiger Promotiontextilien einen Namen gemacht. Das Produktsortiment reicht von T-Shirts, Hosen und Caps bis hin zu Tierkleidung, reflektierender Sicherheitskleidung und Work Wear. Vielfältige Veredelungsmöglichkeiten von Druck bis Stick runden das Angebot ab.

www.vogtekstil.com