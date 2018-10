Flyeralarm mit Fairness-Preis ausgezeichnet

Flyeralarm, Würzburg, hat zum wiederholten Mal den Deutschen Fairness-Preis gewonnen. Das Unternehmen erreichte in der Kategorie Online-Druckereien 75,5 von 100 möglichen Punkten und konnte sich damit erneut gegen 15 Wettbewerber in seinem Segment durchsetzen. Der Deutsche Fairness-Preis wird seit 2014 vom Nachrichtensender n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben.

Für die Auszeichnung wurden rund 50.000 Verbraucher zum Stand der Fairness von insgesamt 547 Unternehmen in 46 Kategorien befragt. In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Konsumentenstudie wurde die Zufriedenheit der Kunden mit den Unternehmen in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz über ein Online-Panel untersucht. Die Bewertungskriterien reichten von Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte über die Einhaltung von Absprachen bis hin zur Kulanz bei Reklamationen. Außerdem wurden die Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, die Transparenz von Verträgen sowie der Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote berücksichtigt.

www.flyeralarm.com