PR-Arbeit für Ballons aus Naturlatex

Mit dem Ziel, den Werbeartikelhandel, Industriekunden sowie Endverbraucher über die Umweltbilanz von Naturlatex-Ballons aufzuklären, ist die IGBD (Interessengemeinschaft Ballondrucker) gegründet worden. Derzeit gehören sieben Unternehmen dem Zusammenschluss an: Ballon-AS, Bärenballons, Ballonprofis, Ballonzauber, Ehrenberg, Passatgummi Schreven und WISA.

Das Image des Werbeballons leidet unter der derzeit aktuellen Plastikdebatte. So listet auch die Single Use Plastic-Direktive der EU Ballontragestäbe unter den Top Ten der Plastikteile im Meeresmüll und will Ballontragestäbe aus Kunststoff ab 2021 EU-weit verbieten. Der klassische Ballon selbst besteht jedoch aus Naturlatex und ist ein zu 100% natürliches Produkt, wie Michael Donner, Sprecher der IGBD, im Interview mit den WA Nachrichten betont. „Naturlatex wird unterhalb der Gummibaumrinde entnommen, ohne dass der Baum gefällt werden muss“, so Donner. Auch die Weiterverarbeitung geschehe ausschließlich unter Verwendung natürlicher Materialien. „Die von den IGBD-Mitgliedern verwendeten Farben sind ebenfalls natürlichen Ursprungs, da sie auf Naturlatex basieren, dem natürliche Farbstoffe oder Erze zugemischt werden. Zudem sind unsere Ballons biologisch abbaubar.“

Das vollständige Interview mit Michael Donner finden sie hier sowie in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 387.