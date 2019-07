Travelite/Titan: Seit 70 Jahren unterwegs

1949 in Hamburg als „Gerhard Winkler + Co – Taschenfabrik“ gegründet, hat sich Travelite in 70 Jahren Unternehmensgeschichte zu einem der führenden Anbieter für leichtes Reisegepäck „designed in Germany“ entwickelt. Heute kaum zu glauben: Grundlage für diesen Erfolg war ein Einkaufsnetz. Mit der Übernahme der Lifestyle-Koffermarke Titan im Jahr 2012 hat das heute in dritter Generation von Jan-Oliver Nannen, Enkel des Firmengründers, und Alfred Gruber geführte Unternehmen das Sortiment um designorientierte Hartschalenkoffer ergänzt.

Merchandising, Sponsoring und Co-Branding sind für den Unternehmensverbund keine neuen Themen. Wer z.B. im World Shop der Lufthansa ein Gepäckstück mit dem Kranich-Logo ersteht, der reist mit einem Travelite-Produkt. Nun wollen die Hamburger ihr Engagement auf dem Werbeartikelmarkt ausweiten. Ein ausführliches Unternehmensporträt finden Sie hier und in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 387.

https://www.travelite.de

https://www.titan-bags.com/