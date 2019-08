Outstanding Branding: Runder Geburtstag

Die britische Werbeartikelagentur Outstanding Branding, GB-London, feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Das auf die Beschaffung und Veredelung von Werbepräsenten, Promotionwear und Merchandisingartikeln spezialisierte Unternehmen wurde 2009 von CEO Sarah Penn gegründet. Unterstützung erhält die Firmengründerin seit Anfang an von Sales and Marketing Director Andy Thorne. In den vergangenen zehn Jahren hat sich Outstanding Branding zu einem globalen Unternehmen entwickelt, das neben dem Londoner Hauptsitz über stetig wachsende Niederlassungen in den Niederlanden, den USA und Hong Kong verfügt. Den Erfolg der vom Kundenbewertungsportal Trustpilot mit fünf Sternen klassifizierten Agentur führt Penn auf ihr Team und einen herausragenden Kundenservice zurück. „Es war eine unglaubliche Reise, und wir danken allen, die uns im Laufe der Jahre begleitet haben – ehemalige und aktuelle Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden sowie Familie und Freunde. Es war nicht immer einfach, aber es war immer aufregend, herausfordernd, bereichernd und lustig.“

Feierlich zelebriert wurde der zehnte Geburtstag im Anschluss an die diesjährige Sommerkonferenz von Outstanding Branding am 23. Juli im luxuriösen Hotel und Spa The Runnymede on Thames nahe London. Die Mitarbeiter durften sich über eine Bootsfahrt auf der Themse, ein Drei-Gänge-Menü und eine ausgelassene Party freuen, die bis in die Morgenstunden andauerte.

