25 Jahre eurolaser: Hausmesse zum Jubiläum

Am 11. und 12. September 2019 veranstaltete eurolaser die Innovation Days am Lüneburger Firmensitz. Auf der Hausmesse zum 25-jährigen Firmenjubiläum nutzten nach offiziellen Angaben rund 250 Gäste die Gelegenheit, sich über das Leistungsspektrum des Laserspezialisten zu informieren. Neben Live-Vorführungen an neun Lasersystemen fand ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Produktpräsentationen von Partnerunternehmen statt. Die regen Gespräche zwischen Partnern, Gästen und Mitarbeitern von eurolaser wurden am ersten Abend bei einer lockeren Jubiläumsfeier fortgesetzt.

Seit 1994 entwickelt, produziert und vertreibt eurolaser CO2-Lasersysteme zum präzisen Schneiden von Acryl, Holz, Kunststoffen und Textilien. Nach Stationen in Hamburg und Seevetal bezog das Unternehmen 2009 den heutigen Standort in Lüneburg, an dem inzwischen über 100 Mitarbeiter beschäftigt sind. Zwischen Februar 2018 und Mai 2019 fanden zudem zahlreiche Umbaumaßnahmen statt, die den CO2-Ausstoß des Unternehmens reduzieren, Energiekosten senken und mittels einer Photovoltaikanlage sowie eines Blockheizkraftwerks die Firmengebäude phasenweise komplett mit selbst erzeugter Energie versorgen. 2019 wurde eurolaser zudem beim Innovationswettbewerb Top 100 ausgezeichnet.

www.eurolaser.com