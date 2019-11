Promotional Gift Award 2020: Jury aus sechs Experten

Die Jury des Promotional Gift Award, mit dem das Kölner Verlagshaus WA Media seit 2013 innovative haptische Werbeträger und Kampagnen auszeichnet, setzt sich auch für den Wettbewerb 2020 wieder aus Experten mit unterschiedlichem professionellen Hintergrund zusammen: Martin Zettl ist Veranstalter der österreichischen Werbeartikel-Messereihe marke|ding|, der Schweizer Michael Mätzener berät mit seiner Agentur diewerbeartikelgmbh seit vielen Jahren Kunden beim Einsatz haptischer Werbung. Michael Witzorrek entwickelte als Experte für Merchandise jahrelang Produkte für den Norddeutschen Rundfunk, bevor er sich 2017 als Berater selbstständig gemacht hat. Michael Scherer ist geschäftsführender Gesellschafter von WA Media. Der Fachverlag gibt seit 1982 Magazine für die Werbeartikelbranche sowie für die Marketingindustrie heraus.

Neu hinzu in die Jury kommt in diesem Jahr Elke Deckert, Leiterin Marketing beim Spirituosen-Großhändler Schlumberger, die bereits aus ihrer vorherigen Tätigkeit als Head of Trade Marketing bei Pernod-Ricard umfassende Erfahrung mit der Präsentation von Marken und haptischen Verkaufshilfen am Point of Sale hat. Jens Bräunig, der beim Fußballbundesligisten VfB Stuttgart u.a. den Bereich Merchandising verantwortet, sitzt dieses Jahr ebenfalls zum ersten Mal mit in der Jury und bringt sein Wissen aus dem Produktsourcing und der Konzeption von Fanartikeln und Fanshop-Sortimenten mit ein. Mit der heterogenen Zusammensetzung der Jury soll die Vergabe des Promotional Gift Award so objektiv und ausgewogen wie möglich gestaltet werden.

Noch bis zum 30. November 2019 können Marketingabteilungen und Werbeagenturen, Werbeartikelberater und -hersteller ihre Kreationen zum Promotional Gift Award 2020 einreichen. Das Online-Registrierungsformular, alle Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Award-Website unter:

www.promotionaward.com