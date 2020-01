Karl Knauer: Doppelt ausgezeichnet

Karl Knauer darf sich gleich über zwei Preise freuen: Für das leuchtende Magazincover des exklusiven Periodicals Circle Porsche 918 Spyder wurde der Verpackungsspezialist Ende 2019 mit dem International Creative Media Award (ICMA) ausgezeichnet, für die leuchtende Kosmetik-Verpackung der Anti-Aging-Pflegeserie „Treasures of Youth“ von elline erhielt das Unternehmen Anfang 2020 einen World Star Award.

Ob leuchtendes Porsche-Magazincover oder strahlende Kosmetikverpackung – Karl Knauer überzeugt die Fachjurys internationaler Awards mit seinen Packaging-Ideen.

Das Cover des Periodicals Circle Porsche 918 Spyder realisierte Karl Knauer gemeinsam mit buch exklusive im Auftrag der Agentur ECD sowie deren Reiseveranstalter Pure Travels. Wird der aufgedruckte Startbutton auf dem 6 mm starken Cover gedrückt, beginnt hinter der weißen „918“ eine Lichtinszenierung mit Tiefenwirkung in Acidgreen. Die internationale Fachjury des ICMA vergab dafür in der Kategorie „Print Finishing“ einen „Award of Excellence“. Bereits im Sommer erhielt das Biberacher Unternehmen gemeinsam mit buch exklusive den Berliner Type Award 2019 für das Porsche-Cover.

Ein innovatives Verpackungskonzept für den Kosmetikhersteller elline brachte Karl Knauer einen World Star Award 2020 in der Kategorie „Luxury“ ein. Öffnet man eine Verpackung aus der Produktreihe, beginnt der filigran mit Laser ausgestanzte Schriftzug „Treasures of Youth“ hell zu leuchten. Das kreative Packaging erhielt bereits 2019 einen Pure Beauty Global Award sowie einen Display Super Star Award. Erst diese beiden Auszeichnungen machten die Nominierung für den World Star Award möglich, da bei diesem Wettbewerb nur Verpackungen zugelassen werden, die vorher einen wichtigen nationalen oder regionalen Preis gewonnen haben.

www.karlknauer.de