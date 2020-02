Brands Fashion: Neuer CEO

Brands Fashion, Buchholz, gibt einen Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt: Mathias Diestelmann, der bereits seit drei Jahren als COO bei dem Textilspezialisten aktiv ist, folgt als CEO auf Dr. Ulrich Hofmann, der als Vorsitzender in den Beirat wechselt. Strategischer Partner und Mehrheitsgesellschafter von Brands Fashion ist bereits seit 2017 das weltweit tätige Hamburger Traditionsunternehmen Jebsen & Jessen Textil.

Diestelmann leitete u.a. über acht Jahre Sourcing-Büros in Bangladesch und China, wobei ein Hauptfokus seiner Aufgaben auf Qualitäts- und Compliance-Sicherung lag. Nach seiner Rückkehr aus Asien integrierte der 48-Jährige das deutsche Unternehmen Jefferson, einen Anbieter von Handelsware für Discounter, in die Unternehmensstruktur von Brands Fashion. Als eine der großen Herausforderungen sieht Diestelmann die fortschreitende Digitalisierung: „Brands Fashion ist digital schon sehr gut aufgestellt. So verfügen wir bereits über drei hochmodern ausgestattete, voll digitalisierte Lagerstandorte in Deutschland und den USA“, so der neue CEO. „Wir entwickeln uns entlang der gesamten Produktionskette kontinuierlich weiter und bieten unseren Kunden beispielsweise auch das Fulfilment maßgeschneiderter B2B- und B2C-Webshops an.“

Hofmann, der Brands Fashion 2002 mitgründete und seitdem als CEO bei dem Textilspezialisten tätig war, ist ab sofort als Beiratsvorsitzender in enger Zusammenarbeit mit Diestelmann für die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung verantwortlich. U.a. zählt Brands Fashion zu den ersten Unternehmen, die ihre Produkte seit 2019 auch mit dem Siegel „Grüner Knopf“ auszeichnen.

www.brands-fashion.com