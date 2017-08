Peli: Neuer President of International Business

Pelican Products Inc., USA-Torrance, hat Scott Ermeti zum President of International Business berufen. Ermeti ist seit über 20 Jahren für das Unternehmen tätig, startete seine Karriere als National Sales Manager und gründete 1997 den europäischen Hauptsitz des Spezialisten für hochleistungsfähige Schutzkofferlösungen und tragbare Beleuchtungssysteme in Barcelona. Nach Unternehmensangaben habe sich Peli dank Ermeti zu einer starken globalen Marke entwickelt. Das internationale Geschäft mache 30% des Jahresumsatzes aus.

In seiner neuen Position berichtet Ermeti, der zuletzt die Position des Senior Vice President innehatte, direkt an Phil Gyori, Group President von Pelican Products, und zeichnet für das gesamte internationale Geschäft von Pelican Products (ohne BioThermal) verantwortlich, das Vertrieb, Marketing und Fertigung in mehr als 100 Ländern umfasst.

www.peli.com