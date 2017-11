Hepack wird Karl Knauer GmbH

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2017 firmiert die Hepack druck+verpackung GmbH, Neuenstein, unter dem Namen Karl Knauer GmbH. Vorausgegangen war die Übernahme von 75% der Firmenanteile an Hepack durch die Karl Knauer KG, Biberach, im Juli 2017.

Die Geschäftsführung besteht seit der Übernahme aus dem zuvor alleinigen Hepack-Geschäftsführer Peter Heim sowie den drei Geschäftsführern der Karl Knauer KG Richard Kammerer, Stefanie Wieckenberg und Joachim Würz. „Was seit einem halben Jahr schon zusammengehört, wächst jetzt auch mit einer passenden Firmierung zusammen. Wir sind nun eine Unternehmensgruppe, die an drei Standorten in Deutschland und Polen am gemeinsamen Erfolg arbeitet. Für unsere Kunden und Lieferanten bietet das ebenfalls Vorteile: Die Zusammenarbeit mit der Karl Knauer-Gruppe bedeutet Kooperation mit einem starken und hervorragend aufgestellten Partner“, begründet Kammerer die Umfirmierung.

www.karlknauer.de