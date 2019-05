PSF Forum/Newsweek Schweiz: Ideen hoch zwei

Am 21. und 22. Mai 2019 fand in der Umweltarena Spreitenbach nahe Zürich das Schweizer Messe-Doppel aus PSF Forum und Newsweek Schweiz statt. Veranstalter für beide Events ist der Promoswiss, der Verband der Schweizerischen Werbeartikelindustrie. Während das PSF Forum ausschließlich Werbeartikelhändler besuchen können, basiert die in Kooperation mit dem deutschen Verband GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) durchgeführte Newsweek Schweiz auf dem etablierten Konzept der GWW-Newsweek in Deutschland: Werbeartikelhändler laden ihre Kunden zum Besuch auf die Newsweek ein, wo sie sich an den Ständen der Lieferantenpartner beraten lassen können.

Mehr als 80 Aussteller zeigten auf beiden Messen ihre Neuheiten. Insgesamt acht Händler – BB Trading, Bücheler, cadolino, Eckert, Kaiser, Promidea, Promonova und Racol – beteiligten sich als einladende Agenturen an der Newsweek Schweiz. Nach offiziellen Angaben kamen zu beiden Veranstaltungen zusammen insgesamt über 650 Besucher. Während es auf dem PSF Forum, einer Pressemeldung des Promoswiss zufolge, einen kleinen Besucherrückgang zu verzeichnen gab, legten die Besucherzahlen der Newsweek um rund 20% zu. Insgesamt war die Newsweek deutlich belebter als das PSF Forum. Die Veranstalter überlegen daher, das PSF Forum künftig zu straffen und auf eine Nachmittagsveranstaltung zu reduzieren.

Insgesamt fällt das Fazit von Organisatoren, Ausstellern und Besuchern weitgehend positiv aus: Gelobt wurden u.a. das Volumen konkreter Anfragen, die reibungslose Organisation, die angenehme Atmosphäre sowie die eindrucksvolle Veranstaltungshalle, die nach Angaben der Betreiber „nachhaltigste Eventlocation der Welt“. Am ersten Messeabend fand zudem die Promoswiss-Gala mit Verleihung des Promoswiss Award statt.

Ein ausführlicher Bericht zum PSF Forum und der Newsweek Schweiz folgt in der nächsten Ausgabe der WA Nachrichten Nr. 387 (26. Juni 2019).

www.psf-forum.ch

www.newsweek-schweiz.ch

Fotos: Mischa Delbrouck, © WA Media

[psf_promoswiss19]