cyber-Wear: Jubiläumsfeier im Heidelberger Schloss

Zum 25-jährigen Firmenjubiläum luden Roman Weiss und Steven Baumgärtner, die beiden Geschäftsführer der Mannheimer Werbeartikelagentur cyber-Wear, ihre Mitarbeiter am 30. November 2019 zu einer exklusiven Feier in das Heidelberger Schloss ein. Die Gäste – stilvoll gekleidet in eleganten Kleidern und Smokings – wurden mit rotem Teppich und Blitzlichtgewitter empfangen, und jeder durfte mit den beiden Geschäftsführern ein Foto zu schießen. Zudem wurde vor der Veranstaltung eine Schlossführung bei Nacht angeboten.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Weiss und einem Empfang mit Sekt und Häppchen nahmen die Gäste schließlich im großen Saal des Schlosses an festlich dekorierten Tischen Platz, wo ein mit Namen gravierter „Diamant“ auf sie wartete. Passend zur Szenerie wurde klassische Musik gespielt, und Baumgärtner bedankte sich in einer emotionalen Rede bei seinen Mitarbeitern: „Nur Dank euch stehen wir heute hier! Wir sind ein super Team, wir helfen einander und packen alle immer mit an, das sollten wir beibehalten. Bei aller Euphorie und bei allem Stolz sollten wir uns aber auch unserer Aufgaben und unserer Vorbildfunktion bewusst werden. Dies gilt in ethischen wie auch in ökologischen Belangen. Lasst uns miteinander reden, diskutieren und entscheiden. Denn nur gemeinsam sind wir stark, und nur gemeinsam werden wir dieses tolle Unternehmen in die nächsten 25 Jahre führen und weiterhin Vorbild und Inspiration für ganz viele da draußen sein. Wir danken euch von ganzem Herzen für euren unermüdlichen Einsatz und euren Leistungswillen – ihr seid der Hammer!“

Drei langjährige Mitarbeiterinnen von cyber-Wear führten durch die vergangenen 25 Jahre Firmengeschichte – von der Gründung der Firma 1994, den ersten Mitarbeitern und ersten Aufträgen bis hin zum Einzug in den neuen Firmensitz Anfang 2019 . Nicht zuletzt wurde den beiden cyber-Wear-Geschäftsführern ein Fotobuch mit Bildern von früher überreicht, in das die Mitarbeiter ihren Dank und ihre Glückwünsche schrieben.

www.mycybergroup.com