Giving Europe, NL-Tiel, hat die Zusammenarbeit mit Michael Puchtler, dem Geschäftsführer der Giving Europe GmbH, Bremen, mit sofortiger Wirkung beendet. Das gab das Unternehmen am 20. Januar 2017 in einer Pressemeldung bekannt. Dort heißt es weiterhin: „Wegen unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf zukünftige Entwicklungen haben beide Parteien beschlossen, von nun an getrennte Wege zu gehen. Die Tätigkeiten von Herrn Puchtler werden mit sofortiger Wirkung vorübergehend von Stef van der Velde (Leitender Geschäftsführer Giving Europe BV) übernommen. Zum 1. Februar d.J. wird Herr Olaf Fischer offiziell die Aufgaben von Herrn Puchtler übernehmen. Wir danken Michael Puchtler für seinen Einsatz und seinen Beitrag und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner weiteren Karriere.“

Puchtler war seit 2005 für Giving Europe tätig gewesen, 2007 wurde er Geschäftsführer der deutschen Niederlassung in Bremen.

www.givingeurope.com