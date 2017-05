Acccount Manager – Westdeutschland (m/w)

Xindao wurde 1986 gegründet und ist ein renommierter Lieferant und Designer von Werbeartikeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden unterhält Niederlassungen in Schweden, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Hong Kong und Shanghai. Die starke internationale Präsenz sowie ein eigenes Design Studio in China machen Xindao zum Innovationstreiber in der Werbeartikelbranche.

Hier bei Xindao entwickeln wir haptische Werbeträger, die die Unternehmensphilosophie von Xindao widerspiegeln. Unsere bekannte und preisgekrönte Marke ‚XD Design‘ ist das Flagschiff unseres Sortiments und besteht aus hochwertigen, funktionalen Präsenten mit außergewöhnlichen Designs.

Xindao ist eine ehrgeizige, dynamische Firma, die jung im Herzen geblieben ist, und diese Qualitäten repräsentieren unsere Mitarbeiter überall in der Welt.

Für unser deutsches Sales Team suchen wir einen:

ACCOUNT MANAGER – WESTDEUTSCHLAND

in dem Postleitzahl-Bereich 4, 5, 6, und im nördlichen 7-ner Bereich (ca. von Düsseldorf bis Stuttgart)

Vollzeit, beginnend am 01.08.2017

In dieser Position sind Sie für den Vertrieb, Kundenkontakt und das CRM im angegebenen Gebiet zuständig. Sie besuchen Bestandskunden und potenzielle Neukunden und führen eine effiziente Auftragsplanung und -verwaltung – entsprechend den Vorgaben von Xindao – durch. Der Besuch von internationalen Messen, Hausmessen und innerbetrieblichen Vertriebsmeetings gehört ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich. In Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung sind Sie für die Organisation, Durchführung und Evaluation von Unternehmensaktionen zuständig. Außerdem müssen Sie die von der Geschäftsführung gesetzten Vertriebsziele erreichen. Sie werden eng mit dem deutschen Vertriebsinnendienstteam zusammenarbeiten, das in unserem Hauptsitz in den Niederlanden angesiedelt ist.

Wir suchen nach:

– motivierten, leistungsgetriebenen und kaufmännisch denkenden Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen

– nachgewiesener Erfahrung im Vertrieb, bevorzugt im Bereich Werbeartikel

– einer ausgeprägten Sozial- und Netzwerkkompetenz

– deutschen Muttersprachlern

– guten Englischkenntnissen

– Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ohne 9-to-5-Mentalität

Wir bieten:

– eine interessante und anspruchsvolle Position in einem soliden, wachsenden Unternehmen

– eine marktübliche Vergütung

– gute sekundäre Arbeitsbedingungen

– einen Firmenwagen

– Dienstlaptop und -handy

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und diese Beschreibung genau zu Ihnen passt, schicken Sie Ihr Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf bitte an Frau M.Quist, jobs@xindao.nl. Weitere Informationen zu Xindao finden Sie unter www.xindao.com.